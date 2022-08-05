УЗ запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay

В официальном чат-боте "Укрзализныци" в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Passkit, кроме того, в Apple Messages доступен онлайн-чат со службой поддержки.

В настоящее время чат-бот Укрзализныци насчитывает более 264 тысяч зарегистрированных пользователей, добавляют в УЗ.

Для нас важно, чтобы пассажиры могли оплачивать билеты всеми возможными, удобными для них способами.

Поэтому теперь в Apple Messages, который сам по себе делает взаимодействие с Укрзализныцей таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик - через самую привычную для пользователей Apple систему Apple Pay", - отметил заместитель председателя Пассажирской компании Укрзализныци по развитию бизнеса Евгений Энтис.

Для запуска Apple Messages достаточно нажать на иконку "Сообщения" на сайте УЗ, мгновенно откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или общение с оператором службы поддержки, поясняют в компании.

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"Apple Messages доступен для пользователей и бизнесов во всем мире на 1,65 млрд устройств Apple и интегрирован с приложением "Сообщения", а также с нативными функциями и сервисами iOS.

Проект реализован на базе технологии Corezoid Process Engine совместно с технологическим партнером Укрзализныци – компанией Middleware (США) при поддержке платежного партнера – Visa. Corezoid сертифицирован компанией Apple как Messages Service Provider (MSP) для регистрации бизнеса в Apple Messages для бизнеса", - говорится в сообщении.

"Помимо Apple Messages, наша бот-платформа Corezoid поддерживает работу с Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events и любыми другими платформами с открытыми API.

Работа с мессенджерами – это хороший первый шаг на пути построения "цифрового ядра" на базе Corezoid", - заявила руководитель по развитию бизнеса в Middleware Ольга Худик.

Экономическая правда