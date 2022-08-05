В Казахстане хотят ввести отдельные цены на дизель для иностранцев

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Министерство энергетики Казахстана разрабатывает законопроект, согласно которому дизельное горючее в стране будет продаваться иностранцам дороже, чем местным жителям.

Об этом сообщил глава министерства Болат Акчулаков, передает Enkorr.

"Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами", – сказал он.

По словам Акчулакова, низкие цены на горючее в Казахстане привели к тому, что ежемесячно растет его потребление на 120 тысяч тонн. Введение высших цен должно предотвратить дефицит в стране.

По данным пограничной службы Казахстана, в страну ежедневно въезжает около 4,5 тыс. единиц грузового транспорта, из которых 70% принадлежат другим странам.

Ранее в стране уже ввели повышенные цены на пограничные заправки.