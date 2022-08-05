В АРМА передали арестованных активов еще на 500 миллионов – СБУ

В управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованных активов еще почти на 500 млн грн.

Об этом сообщает СБУ.

"Служба безопасности Украины инициировала наложение ареста и передачу в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) денежных средств и имущества на общую сумму около 500 млн грн.

Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах "ЛНР". Учредитель пытался вывести средства этого предприятия, размещенные на счетах одного из банков в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод средств удалось предотвратить, а на средства и имущество - наложен арест и передан в АРМА.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), добавили в СБУ.

Экономическая правда