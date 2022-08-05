Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с РФ

Правительство Латвии с 1 августа приостановило действие ряда межправительственных соглашений с Россией, в частности, об экономическом сотрудничестве.

Об этом говорится в заявлении МИД страны в официальном издании "Latvijas Vеstnesis".

"1 августа 2022 года приостановлено действие Соглашения между Правительством Латвийской Республики и Правительством Российской Федерации об экономическом сотрудничестве (подписано в Москве 13 октября 2006 года, утверждено Постановлением Кабинета Министров № 823 от 3 октября 2006 года, опубликован в официальном издании "Latviis V 6 от 10 января 2007 года)", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 августа прекращено соглашение с РФ о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

Также сообщается о приостановлении действия соглашения между Латвией и РФ 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.

16 мая правительство Латвии приостановило действие соглашения между правительствами Латвии и РФ о предотвращении двойного налогообложения и уклонении от уплаты налогов по налогу на прибыль и капитал и протоколу к нему.

Также 16 мая прекратили действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России по социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

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Экономическая правда