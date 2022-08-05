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Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине

Пятница, 5 августа 2022, 10:28 - Алексей Павлыш

Канада объявила о выделении 6 млн долларов на ряд проектов, чтобы помочь укрепить ядерную безопасность Украины.

Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Канады в ООН в Twitter.

"Канада продолжает осуждать неоправданное вторжение России в Украину, в том числе российскую агрессию на ядерных объектах или возле них", - говорится в заявлении.

"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн – Госдепу США для помощи Украине выявить и реагировать на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - добавили в ведомстве.

Канадское представительство также подчеркнуло, что продолжение оккупации Запорожской АЭС ставит под угрозу население всего мира.

"Продолжающаяся дестабилизация со стороны российских войск не только увеличивает риск аварии или непреднамеренного повреждения, но и увеличивает возможность перенаправления ядерного материала", - подчеркнули в представительстве.

Экономическая правда

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