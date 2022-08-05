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Украина получила грант в 1 миллион евро от Албании

Пятница, 5 августа 2022, 09:44 - Алексей Павлыш

В государственный бюджет Украины 4 августа поступили грантовые средства от правительства Албании в размере 1 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Министерство финансов Украины в сотрудничестве с Посольством Украины в Албании обеспечило поступление финансовой помощи на счета Государственной казначейской службы Украины", - говорится в сообщении.

"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины.

Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения России. Данные средства усилят устойчивость финансовой системы Украины", – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета Украины, пояснили в Минфине.

Экономическая правда

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