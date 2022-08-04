В Одесской области разоблачили подпольное производство сигарет, связанное с Альпериным

Бюро экономической безопасности разоблачило незаконное производство сигарет известных марок в Одесской области, по данным ЭП оно связано с "королем контрабанды" Вадимом Альпериным.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица компаний через подконтрольные им предприятия наладили незаконное производство сигарет известных торговых марок с поддельными марками акцизного налога.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, это производство связано с "королем контрабанды" Вадимом Альпериным. В апреле прошлого года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел против него санкции. Тогда же президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. Альперин пытался оспорить решение, однако проиграл дело в кассации.

Выявлено свыше 1,2 млн пачек табачных изделий, рыночной стоимостью 70 млн грн, этот товар уже изымают. Сигареты имели марки акцизного налога, и экспертиза показала, что они не соответствуют контрольным экземплярам, изготовленным Полиграфкомбинатом "Украина". Также сотрудники БЭБ изымают табачное сырье весом около 20 тонн, ориентировочной стоимостью 10 млн грн.

К проведению обысков привлечен эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поэтому образцы сигарет отобрали для проведения экспертизы.

Кроме того, на складах обнаружили оборудование для массового изготовления табачных изделий, 2 линии для их упаковки и другие необходимые компоненты. На таком оборудовании в среднем можно изготовить 3000 сигарет в минуту, что составляет более 2 млн пачек в месяц. Оценочная стоимость оборудования и компонентов для производства сигарет – 70 млн. грн.

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По подсчетам специалистов БЭБ, ориентировочный ущерб от неуплаты налогов этими компаниями составляет 90 млн грн в месяц. Незаконное производство табачных изделий приостановлено.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, сбыт поддельных марок акцизного налога) и ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление табачных изделий) осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генпрокурора.





