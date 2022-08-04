В правительстве не ожидают увеличения количества получателей субсидий из-за войны

Правительство не ожидает увеличения количества получателей жилищных субсидий в связи с войной.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Мы имеем запланированный субсидийный бюджет, увеличили его на 3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. С мая субсидии назначены и выплачиваются, задолженности нет, только могут быть небольшие задержки, связанные с казначейством", - ответила она на вопрос, повлияет ли война на объемы коммунальных субсидий.

По словам Жолнович, правительство принимает меры для того, чтобы выкупить заранее определенное количество газа и энергоносителей, чтобы не увеличивались тарифы зимой.

"Это позволит не опустить людей в еще большее состояние бедности, чтобы для них не сильно выросла платежка", - добавила она.

"Поэтому мы не ожидаем, что огромное количество людей придет по субсидии по сравнению с прошлыми годами. Ожидается примерно такое же количество субсидиантов", - резюмировала министр.

Экономическая правда