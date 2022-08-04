Микросхемы: Италия и Intel близки к сделке на 5 миллиардов долларов по строительству завода

Италия близка к заключению соглашения с корпорацией Intel начальной стоимостью 5 млрд долл по строительству в стране завода по сборке и упаковке передовых полупроводников.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

"Инвестиции Intel в Италию являются частью более широкого плана, объявленного американским производителем микросхем в начале этого года, направленного на инвестирование 88 миллиардов долларов в развитие мощностей по всей Европе.

Корпорация стремится снизить свою зависимость от импорта микросхем из Азии и облегчить кризис поставок, который привел к сдерживанию производства в Европе", - пишет агентство.

По словам собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, правительство Италии работает над тем, чтобы заключить соглашение до конца августа, в преддверии досрочных выборов в стране, запланированных на 25 сентября.

Ранее источники сообщали Reuters, что Рим готов профинансировать до 40% общих инвестиций Intel в Италии, которые, как ожидается, со временем вырастут с 5 миллиардов долларов.

Оба источника сообщили, что окончательное решение о том, где строить объект, еще не принято.

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Экономическая правда