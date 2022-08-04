Гостаможня должна сжигать контрафактную технику Apple
Государственная таможенная служба пояснила, что сожжение контрафактной техники является требованием правообладателя и единственным законным путем.
Об этом говорится в сообщении Гостаможни.
Ранее таможенная служба опубликовала видео сожжение контрафактной техники Apple, что вызвало возмущение у части читателей. В сообщении говорилось о сожжении 2,5 тысячи единиц контрафакта. Граждане апеллировали к тому, что эту технику можно было передать на нужды ВСУ или пострадавших от войны людей.
Поэтому Гостаможня была вынуждена объяснить свои действия по сожженной технике: "Таможня никак не может повлиять на это решение. Позиция компании Apple – уничтожить. В таком случае функция таможни — контроль соблюдения законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю торговой марки".
В учреждении также добавили, что в законном порядке передают конфискованное имущество на нужды армии. Речь идет об автомобилях и запчастях к ним, строительных материалах, электронных изделиях, одежде или даже продуктах.
Напомним:
Налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству "принять соответствующие кадровые решения".
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