Гостаможня должна сжигать контрафактную технику Apple

Государственная таможенная служба пояснила, что сожжение контрафактной техники является требованием правообладателя и единственным законным путем.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Ранее таможенная служба опубликовала видео сожжение контрафактной техники Apple, что вызвало возмущение у части читателей. В сообщении говорилось о сожжении 2,5 тысячи единиц контрафакта. Граждане апеллировали к тому, что эту технику можно было передать на нужды ВСУ или пострадавших от войны людей.

Поэтому Гостаможня была вынуждена объяснить свои действия по сожженной технике: "Таможня никак не может повлиять на это решение. Позиция компании Apple – уничтожить. В таком случае функция таможни — контроль соблюдения законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю торговой марки".

В учреждении также добавили, что в законном порядке передают конфискованное имущество на нужды армии. Речь идет об автомобилях и запчастях к ним, строительных материалах, электронных изделиях, одежде или даже продуктах.

Напомним:

Налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал правительству "принять соответствующие кадровые решения".

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