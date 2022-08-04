Накопительную пенсионную систему могут запустить с 2024 года, но есть условие

Накопительную пенсионную систему можно запускать с 2024 года, если в 2023 году закончится большая война.

Об этом заявила министерша соцполитики Оксана Жолнович в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, подать в Раду законопроект с процентом начисления – это самое простое, что может быть. А уже зарегистрированный проект закона об уменьшении НДФЛ, говорит Жолнович, является "грамотным вариантом начала".

"Вторая очень важная задача – это сохранить деньги, чтобы они могли быть выплачены, когда человек достигнет пенсионного возраста, приумножить их, по крайней мере на уровень инфляции", – добавила чиновница.

Запуск накопительной системы она называет непростой задачей, зависящей от экономики, развития фондовых рынков, наличия достаточных финансовых инструментов, чтобы операторы могли эти средства приумножать.

Точных сроков запуска реформы в Минсоцполитики не называют.

"Если даст Бог и в следующем году ее закончим, то мы уже с 2024 года можем начинать запускать накопительную систему. Так как сейчас эта система прописана, она не создает для человека большого накопления, но позволяет понемногу запускать все процессы зарабатывания средств", – рассказала Жолнович.

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Она рассказала, что это будет вроде пилотного проекта, который не сильно рискован и не приведет для человека потерю больших средств. Первым оператором будет Государственный накопительный банк, а сохранность средств будет гарантирована.

Сколько времени уйдет на этот так называемый пилотный проект, чтобы затем запустить накопительную систему полноценно, зависит от результатов его работы.

"Но я бы давала на это два года. Год на пробу, анализ, а дальше добавляла бы другой функционал", – резюмировала глава Минсоцполитики.