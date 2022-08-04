Страны ЕС по графику заполняют газохранилища, но по исторически высокой цене – Reuters

Страны ЕС заполняют свои газовые хранилища по графику, готовясь к зиме, но стоимость заполнения газохранилищ в 10 раз больше, чем раньше.

Об этом пишет Reuters.

Агентство напоминает, что правительства европейских стран были озабочены тем, что сокращение поставок Россией через ее магистральный газопровод в Германию оставит страны не в состоянии достичь целей по пополнению хранилищ газа на зиму.

"Им удалось стабильно наращивать хранилища газа, сдерживая спрос, переходя из газа на уголь для некоторых электростанций и увеличивая импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), обнародованным в четверг, во вторник хранилища газа в Европе были заполнены на 70,54%, превысив средний показатель за 5 лет в 70,32%. Уровни также были недалеки от среднего за 10 лет около 71,40%", - пишет издание.

ЕС преследует цель заполнить хранилища на 80% до 1 ноября.

А Германия, наиболее пострадавшая от сокращения поставок газа Россией, поставила перед собой более амбициозную цель и стремится заполнить 95% до ноября.

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"ЕС уже превысил свою промежуточную цель заполнения на 1 сентября в начале июля и все еще успевает достичь цели на 1 ноября", - заявил старший юрист Aurora Energy Research по сырью Джейкоб Мандел.

Однако, несмотря на достижения этой цели, аналитики предостерегли от самодовольства и предупредили, что зависимость Европы от российского газа еще далека от конца.

Аналитики и промышленные эксперты предупреждают, что заполнение газохранилищ до целевых уровней будет невозможным, если Россия полностью прекратит поставки газопроводом "Северный поток-1" в Германию.

По словам экспертов, для заполнения хранилищ ЕС до целевых показателей сейчас необходимо дополнительно 35,5 миллиарда евро, в результате чего общая сумма расходов превысит рекордные 55 миллиардов евро.

Аналитики ожидают, что расходы по заполнению хранилищ могут быть переведены на потребителей путем повышения счетов за электроэнергию или через налогообложение.

Экономическая правда