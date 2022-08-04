В начале июля зарегистрировали рекордное за военное время количество ФЛП

В начале июля в Украине зафиксирован новый рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны - 5223 бизнеса.

Об этом говорится в данных Опендатабот.

Это практически столько же, как было в последнюю неделю перед полномасштабным вторжением РФ.

В первую неделю августа зарегистрировано несколько меньше ФЛП – 4858 бизнесов, а также 648 компаний.

Кроме того, в разрезе бизнеса, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster, хотя количество работающих заведений общественного питания в июле изменилось несущественно — с 74% до 76% показателей до вторжения РФ, их обороты несколько выросли: с 82% до 88%.

Растут и объемы онлайн заказов: в последнюю неделю июля их количество впервые сравнялось с показателями к развертыванию великой войны.