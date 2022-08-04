ЕС выделил 16 млн евро для помощи жертвам сексуального насилия в Украине

Европейский Союз 3 августа принял новую антикризисную меру в размере 16 млн евро для поддержки доступа к образованию и помощи жертвам сексуального насилия в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Украине.

Средства будут направлены на поддержку правительственной Всеукраинской школьной онлайн-платформы и удовлетворение потребностей в безопасных учебных пространствах для очного обучения и материалах для детей.

Поддержка также будет предоставлена ​​учителям, чтобы помочь им продолжать работу во время войны.

Помощь будет адаптирована к разным ситуациям на востоке и западе страны. Она будет включать поддержку дистанционного образования для детей, которые были вынуждены покинуть страну, убегая от войны, и содействие мерам в течение летних месяцев, чтобы компенсировать упущенные возможности обучения и развития.

Кроме того, часть средств будет направлена ​​на помощь жертвам сексуального насилия в условиях конфликта.

Это будет включать в себя непосредственную помощь местным организациям гражданского общества и службам скорой помощи, а также специализированным следственным группам под руководством Генеральной прокуратуры Украины.

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Также будет оказана поддержка усилиям Специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта по обеспечению предоставления скоординированной поддержки ООН жертвам в Украине под руководством правительства.

Европейская правда