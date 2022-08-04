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Минцифры планирует подключить интернет во все школы с бомбоубежищами до 1 сентября

Четверг, 4 августа 2022, 12:50 - Экономическая правда
 
Telegram @zedigital

Министерство цифровой трансформации запускает инициативу Wi-Fi в укрытиях учебных заведений, по которой до 1 сентября планируют провести интернет в бомбоубежища.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Сейчас в школах, детсадах, училищах и университетах активно оборудуют укрытия до старта нового учебного года. Ключевой вопрос – это подключение Wi-Fi", – рассказал министр.

Он добавил, что Минцифры уже получило от телеком-бизнеса первые 2500 роутеров и 1000 модемов. Технику отправят в учебные заведения.

"Благодаря интернету в укрытиях дети и учителя даже во время воздушных тревог смогут продолжить обучение", – добавил Федоров.

Чтобы получить интернет-оборудование представителям учебных заведений, необходимо заполнить онлайн-форму.

"В скором времени откроем публичный дашборд, где в реальном времени можно будет отслеживать, сколько получено заявок и откуда. Там каждый сможет проверить качество интернета в укрытиях благодаря спидтестам", – пообещал министр.

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Также он призвал провайдеров и крупные компании присоединиться к этой инициативе.

Экономическая правда

Минцифра интернет образование
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