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Эвакуация c Донетчины: какая денежная помощь предусмотрена

Четверг, 4 августа 2022, 12:20 - Алексей Павлыш

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о дополнительных социальных гарантиях после эвакуации с Донетчины, в частности, в Кировоградскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.

Так, согласно слайду от министерства, предусмотрены следующие социальные гарантии:

  • бесплатное жилье;
  • бесплатное питание;
  • гуманитарная помощь;
  • психологическая помощь;
  • медицинская помощь;
  • социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "єДопомога".

Отмечается, что ежемесячно оказывается денежная помощь:

  • 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 000 гривен – для других лиц.

Кроме этого, предусмотрена разовая денежная помощь (на станциях Кропивницкий и Александрия):

  • 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 000 гривен – для других лиц.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Экономическая правда

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