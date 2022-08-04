Эвакуация c Донетчины: какая денежная помощь предусмотрена

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о дополнительных социальных гарантиях после эвакуации с Донетчины, в частности, в Кировоградскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.

Так, согласно слайду от министерства, предусмотрены следующие социальные гарантии:

бесплатное жилье;

бесплатное питание;

гуманитарная помощь;

психологическая помощь;

медицинская помощь;

социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "єДопомога".

Отмечается, что ежемесячно оказывается денежная помощь:

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

Кроме этого, предусмотрена разовая денежная помощь (на станциях Кропивницкий и Александрия):

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 гривен – для других лиц.

Напомним:

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Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Экономическая правда