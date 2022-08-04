Эвакуация c Донетчины: какая денежная помощь предусмотрена
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о дополнительных социальных гарантиях после эвакуации с Донетчины, в частности, в Кировоградскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Facebook.
Так, согласно слайду от министерства, предусмотрены следующие социальные гарантии:
- бесплатное жилье;
- бесплатное питание;
- гуманитарная помощь;
- психологическая помощь;
- медицинская помощь;
- социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "єДопомога".
Отмечается, что ежемесячно оказывается денежная помощь:
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 000 гривен – для других лиц.
Кроме этого, предусмотрена разовая денежная помощь (на станциях Кропивницкий и Александрия):
- 3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей;
- 2 000 гривен – для других лиц.
Напомним:
Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
Экономическая правда