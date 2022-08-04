Сингапур открыл рынок для украинских производителей кормов для домашних животных

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Украинские производители кормов для домашних животных получили возможность экспорта продукции в Сингапур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Соответствующий сертификат здоровья на экспорт был согласован компетентными органами обеих стран.

"Отныне рынок кормов Сингапура, импорт которого ежегодно составляет более 170 млн дол США стал доступным для украинских производителей, благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что открытие новых рынков способствует развитию национальной промышленности, стимулирует создание новых рабочих мест, а значит, делает Украину более сильной.

Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

Экономическая правда