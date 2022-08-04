В РФ кинотеатры просят Путина о поддержке: "назамещали" всего на 5% кассовых сборов

В России Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту РФ Путину с просьбой дать правительству поручение разработать меры по поддержке кинотеатров.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на письмо за подписью главы АИК Алексея Воронкова.

В письме говорится, что уход иностранных компаний в марте этого года привел к тому, что на кинотеатры были наложены санкции.

В Ассоциации также признают, что "усилия по замещению иностранных фильмов" смогли обеспечить всего 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах".

"За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет", - говорится в письме.

Также отмечается, что недостаток российских премьер привел к закрытию почти 200 кинотеатров и приостановке деятельности одной трети всех коммерческих кинозалов России.

Ассоциация добавляет, что российские производители фильмов "могут успешно конкурировать с иностранными киностудиями", но "для создания достаточного количества крупных российских фильмов, привлекательных для коллективного просмотра в кинотеатрах, кинопроизводителям нужно не менее двух лет, а запас прочности российских кинотеатров сейчас измеряется несколькими месяцами".

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Экономическая правда