Обновление Дії: документы на английском, пенсионные, шеринг техпаспорта и прочее

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В приложении "Дія" появились пенсионные удостоверения, виды на постоянное или временное проживание, перевод документов на английский и другие услуги.

Об этом на брифинге рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Так, прежде всего с учетом количества украинцев, вынужденно оказавшихся за пределами Украины, в Дії появятся документы латиницей. Такая возможность доступна для загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения. Чтобы просмотреть версию на латинице, нужно перейти в меню документа.

Среди новых документов – пенсионное удостоверение. Такие документы по возрасту (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) будут подтягиваться автоматически, а представителям спецгрупп нужно будет добавлять их вручную, как COVID-сертификаты. В то же время обновление будет работать только для удостоверений, выданных после 2014 года. Таких документов всего 6,3 млн.

Но, заметил Федоров, если есть книжка, удостоверение нужно обновить через обращение в Пенсионный фонд – верифицировать его и получить новое, после чего документ можно будет использовать в Дії.

Другим новым документом стал вид на постоянное или временное проживание, выданный после 2018 года. Добавить ее в приложение нужно вручную: сначала считать камерой пластиковый вид, приложить ее к NFC-чипу на телефоне, после чего подтвердить личность через фото ID. Всего таких вида выдано более 200 тысяч, среди которых 130 тысяч – на временное проживание.

Кроме того, возвращается шеринг техпаспорта, ставший недоступным после 24 февраля с учетом начала полномасштабной войны.

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Чтобы распространить свой техпаспорт с другим человеком, нужно выполнить семь шагов: выбрать в меню "Услуги" шеринг авто, выбрать транспортное средство, определить срок назначения надлежащего пользователя, заполнить данные о себе и сохранить заявку, после чего отправить запрос через QR-код или ссылку.

Чтобы подтвердить запрос, нужно просканировать QR-код другим пользователем, указать свои данные и поставить Действие. Подпись, после чего техпаспорт отобразится в Действии другого человека.

Еще одна функция, которая возвращается после прекращения в феврале, – возможность уплаты штрафов от Патрульной полиции за нарушение ПДД.





