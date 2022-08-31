Мировые цены на нефть несколько выросли после падения накануне

Цены на нефть в среду повышаются, несколько восстанавливаясь после обрушения накануне.

Об этом сообщает Enkorr.

В частности, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:06 по Киеву в среду составляет 100,01 долл. за баррель, что на 0,7 долл. (0,7%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии . По итогам торгов вторника эти контракты подешевели на 5,78 долл. (5,5%), до 99,31 долл. за баррель.

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Ноябрьские контракты, прибавляют в цене 0,94 долл. (0,96%), торгуясь на уровне 98,78 долл. за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет 92,51 долл. за баррель, что на 0,87 долл. (0,95%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,37 долл. (5,54%), до 91,64 долл. за баррель.

Трейдеры тем временем ожидают еженедельного доклада Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позже в среду.

Согласно опросу S&P Global Commodity Insights, эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина – более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов – почти на 1,2 млн баррелей.

ВИДЕО ДНЯ





