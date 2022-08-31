Правительство хочет ввести санкции против компаний, снабжающих продуктами росармию
Кабинет Министров предлагает СНБО ввести санкции против 18 российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием Вооруженные силы РФ.
Об этом говорится в распоряжении №767, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно документу, Кабмин предлагает ввести санкции против:
- АО "Военторг"
- ПАО "Грязинский пищевой комбинат"
- ОАО "Консервсушпрод"
- ООО "Комбинат по производству пищевых продуктов "Рускон"
- ООО "Консервпаклам"
- ООО "Консервпром"
- АО "Визит"
- ООО "Масс Ли"
- ООО "Кондитерская фабрика "Победа"
- ООО "ГТП Возрождение"
- ООО "Промтех-СП"
- ООО "Петрохимпласт"
- ООО "Спичечная фабрика "Победа"
- ООО "Спичечная фабрика "Энергопак"
- ООО "Стаирс"
- ООО "Интер-трейд-юнион"
- ООО "Май-фудс"
- ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".
"Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий Российской Федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях кафиров на территории Украины", – обосновывают санкции в Кабмине.
Соответственно, юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания для войск страны-агрессора, создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Также способствуют террористической деятельности и приводят к оккупации территории.