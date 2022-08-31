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Правительство хочет ввести санкции против компаний, снабжающих продуктами росармию

Среда, 31 августа 2022, 13:23 - Анастасия Жарикова
 
GETTY IMAGES

Кабинет Министров предлагает СНБО ввести санкции против 18 российских юрлиц, обеспечивающих продовольствием Вооруженные силы РФ.

Об этом говорится в распоряжении №767, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин предлагает ввести санкции против:

  • АО "Военторг"
  • ПАО "Грязинский пищевой комбинат"
  • ОАО "Консервсушпрод"
  • ООО "Комбинат по производству пищевых продуктов "Рускон"
  • ООО "Консервпаклам"
  • ООО "Консервпром"
  • АО "Визит"
  • ООО "Масс Ли"
  • ООО "Кондитерская фабрика "Победа"
  • ООО "ГТП Возрождение"
  • ООО "Промтех-СП"
  • ООО "Петрохимпласт"
  • ООО "Спичечная фабрика "Победа"
  • ООО "Спичечная фабрика "Энергопак"
  • ООО "Стаирс"
  • ООО "Интер-трейд-юнион"
  • ООО "Май-фудс"
  • ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

"Для обеспечения действий войск агрессора задействовано большое количество предприятий Российской Федерации. В частности, продовольственное обеспечение войск агрессора осуществляется с массовым использованием индивидуальных рационов питания, производимых в кооперации российскими производителями пищевых продуктов (товаров) и содержащихся практически во всех фото- и видеоматериалах о действиях кафиров на территории Украины", – обосновывают санкции в Кабмине.

Соответственно, юридические лица, производящие индивидуальные рационы питания для войск страны-агрессора, создают реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Также способствуют террористической деятельности и приводят к оккупации территории.



война санкции Россия Кабмин СНБО
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