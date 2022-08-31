Цены на электронику в Украине могут вырасти на более 50%: когда ждать скачок

В Украине в ближайшие месяцы следует ожидать повышения цен на электронику как минимум на 45%, в том числе черед НДС 20% и девальвацию официального курса гривны на 25%.

Об этом рассказал основатель ритейлера электроники и бытовой техники АЛЛО Дмитрий Деревицкий в интервью ЭП.

Он рассказал, что скачок курса валют стал вторичным фактором повышения цен на товары. Первоначальным фактором стало возвращение с 1 июля налогообложения импортных операций.

"Из-за этого импортные товары подорожали на 20%. А товары, которые облагались пошлиной (преимущественно электроника) в 10-16% вместе с НДС, подорожали на 30-36%. То есть с 1 июля цены выросли на 20-36% в себестоимости. Затем двадцать дней спустя Национальный банк девальвировал курс гривны на 25%. Это стало вторым фактором, который повлиял на удорожание электроники", – объяснил Деревицкий.

По его словам, сегодня у всех импортных товаров есть потенциал на повышение цены от 45% до 60%.

"То есть это НДС 20% плюс курс 25%, получаем нижнюю планку 45%. Что касается верхнего предела подорожания, я могу сказать только по тем товарам, которые мы импортируем, потому что размер пошлины на них 12%.

То есть 20% НДС, плюс пошлина – 12%, плюс курс – рост на 25%, и выходит около 60%. То есть потенциал роста цен на электронику очень велик", – объяснил бизнесмен.

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Деревицкий подчеркнул, что это негативно влияет не только на продавцов импортных товаров, но и на потребителей.

"Потому что так или иначе эти налоги и курс рано или поздно будут заложены в цену товара, и потребитель на себе почувствует колоссальное подорожание", – добавил он.

Предприниматель прогнозирует, что уже через четыре налога и рост курса валют будут заложены в цене товаров, и это отразится на потребительской инфляции. Большая часть потребительской корзины состоит из импортного товара, поэтому инфляция будет разогнана возвратом налогов и девальвацией гривны.

По состоянию на август, цены уже поднялись на 20-25% на большинство электроники от уровня июня.

"Поэтому рост до 45-60% произойдет в течение 4-5 месяцев. Цены в розничной сети реагируют на повышение с задержкой, потому что у розничных игроков есть отсрочка, когда для них цена зафиксирована в гривне. Следующие партии товара для них будут дороже", – резюмировал Деревицкий.

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