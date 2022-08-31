Укрпочта на eBay и Amazon продала марок более чем на 5 миллионов

Укрпочта с момента открытия онлайн магазинов на eBay и Amazon продала марок и других товаров на 5,3 миллиона гривен.

Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Игорь Смилянский в Facebook.

Треть заказов поступило от покупателей из США. Также наиболее активными покупателями стали жители Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

"Поскольку сумма дохода немаленькая, мы можем еще раз приобщиться к благотворительности. Мы уже выбрали одно из направлений, на которое будет задано часть из вырученных средств", – поделился руководитель компании.

Кроме этого, Укрпочта получила статус "top-rated seller" на eBay. Это означает, что компания придерживается высоких стандартов по обработке заказов, ответам клиентам и срокам международной доставки, которая отслеживается eBay.





