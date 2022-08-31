Украина и Польша построят трубопровод для транспортировки растительных масел

Украина и Польша разработают проект строительства трубопровода для транспортировки растительного масла из Украины в порт Гданьска.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Польши, сообщает wnp.pl.

Обе страны создадут рабочую группу, которая представит варианты локализации проекта.

Как сообщает канцелярия, правительство согласилось заключить меморандум о взаимопонимании по подготовке этого проекта.

"Реализация меморандума будет способствовать частичному разблокированию украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. А значит, это должно уменьшить миграционное давление в Европу", – говорится в сообщении.

По сообщениям, Польша и Украина будут стремиться совместно разработать проект строительства трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с загрузкой в Украине. Портовый перегрузочный терминал будет расположен в порту Гданьска.

"Рабочая группа также предоставит информацию о возможных ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности, предложенного маршрута прокладки трубопровода", – добавили в правительстве.

ВИДЕО ДНЯ

Меморандум планируется заключить на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды.





