Убыточный "Энергоатом" профинансировал государственного трейдера электроэнергии на полмиллиарда

В начале августа "Энергоатом" профинансировал на 500 млн гривен "Энергетическую компанию Украины", выполняющую роль государственного трейдера электроэнергии.

Об этом ЭП сообщил собеседник в правительстве.

По его словам, речь идет о беспроцентной возвратной помощи в 500 млн гривен, которые "ЭКУ" должна вернуть до конца 2022 года.

Напомним, "Энергоатом" за первое полугодие 2022 года получил более 4,76 млрд гривен чистого убытка против более 1,12 млрд гривен чистой прибыли в январе-июне 2021 года.

Более подробно о старте работы единственного государственного трейдера читайте в материале: Энергетика Банковой. Зачем Офису президента единственный трейдер электроэнергии

Экономическая правда