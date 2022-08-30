Экс-министр финансов Словакии назвал главные риски для привлечения инвестиций в Украину

Экс-министр финансов Словакии Иван Миклош считает, что для привлечения средств в Украину государство должно способствовать уверенности среди инвесторов, а неэффективное использование средств для восстановления создают для этого риски.

Об этом он заявил в ходе дискуссии "План послевоенных реформ: есть ли возможность для цивилизационного скачка?", организованной CASE Украина при поддержке Экономической правды.

Миклош также подчеркнул, что один из рисков для будущего, это то, что многие реформы невозможно ввести в условиях ручного управления. Учитывая это, в частности, ключевым фактором, который обусловит возможность привлечения в Украину инвестиций, будет инвесторская уверенность.

Мы все соглашаемся, что либеральный подход будет очень важным для дерегуляции, приватизации и макроэкономической стабилизации. И увеличение капитальных инвестиций является нужным подходом. Ключевой проблемой при этом станет доверие инвесторов и партнеров. И верховенство права в этом отношении является ключевым", – считает он.

Миклош отметил, что в период 2016-2020 годов фиксированные капитальные инвестиции в Украину составляли около 16% ВВП. В настоящее время Украина ставит своей целью увеличить эту долю до 30-35%. Если взять за основу показатель ВВП Украины за 2020 год, то ежегодные инвестиции должны составлять не менее 26 млрд долларов.

Такую сумму просто невозможно покрыть из внутренних источников, государственных или частных, что означает, что зависимость от прямых иностранных инвестиций будет решающей. Конечно, ключом к этой уверенности является верховенство права и защита частной собственности", – подчеркнул Миклош.

Он добавил, что есть заметный прогресс в реформах из этих сфер, однако пока его темп недостаточен. В то же время критически важно показывать первые шаги, которые сигнализировали бы инвесторам о крепких намерениях Украины изменять установившуюся систему.

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"В этой связи важным будет то, как будут использованы средства из Фонда восстановления, где будет много денег из официальных источников, частных источников, от международных финансовых организаций", - продолжил Миклош.

"Это, с одной стороны, возможность и шанс, но и угроза – если средства не будут использованы прозрачно и эффективно. Такое развитие событий только подтвердит страшный образ того, что здесь нет шансов, есть коррупция и так далее", – резюмировал экс-министр финансов Словакии.