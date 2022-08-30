Аграриям разрешили не возвращать государству средства за уничтоженные оккупантами элеваторы и скот

Кабинет Министров разрешил аграриям не возвращать государству средства, полученные по программам поддержки животноводства и строительству элеваторов, если эти активы были уничтожены в результате нападения России.

Об этом говорится в постановлении №960, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно решению правительства, предприятие или сельскохозяйственный товаропроизводитель не возвращают полученные бюджетные средства, которые они получили в пределах государственной помощи, за биологические активы и зернохранилища, уничтоженные в результате военных действий.

А именно в случае:

уменьшения поголовья закупленных племенных животных, коз, овец или приращенного поголовья коров собственного воспроизводства, за которые были получены бюджетные средства;

выбытия из стада отдельных животных, за которые были получены бюджетные средства, по причине приобретения болезни, что делает невозможным получение от нее основного вида продукции;

невозможности использования по целевому назначению объектов хранения и переработки зерна, стоимость которого частично возмещена, в связи с потерей, уничтожением или повреждением такого объекта.

Для этого аграрии должны иметь документы по учету долгосрочных и текущих биологических активов в сельхозпредприятиях или составленный в установленном порядке документ об обследовании объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии России.





