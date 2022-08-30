Кабмин отменил госгарантии на вклады физических лиц в Ощадбанке

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Кабинет Министров изменил устав Ощадбанка, а именно отменил государственные гарантии, предоставляемые по вкладам физических лиц в нем.

Об этом говорится в постановлении правительства №958, опубликованном на Правительственном портале.

Постановление закрепило положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", принятого 1 апреля 2022 года.

По ним, Ощадбанк приобретает статус участника Фонда гарантирования вкладов со дня вступления в силу этого законодательного акта.

В уставе Ощадбанка теперь отмечено, что "вклады физических лиц, размещенные в Банке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"".

Предыдущая редакция этого пункта предполагала, что вклады физических лиц, размещенные в Ощадбанке, гарантируются государством.

Следует отметить, что во время действия военного положения эти изменения никак не коснутся интересов граждан – на период военного положения предусмотрено полное возмещение Фондом гарантирования средств вкладчикам.

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В настоящее время возмещение вкладов населению происходит не в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн), а на все 100%.





