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Кабмин отменил госгарантии на вклады физических лиц в Ощадбанке

Вторник, 30 августа 2022, 15:22 - Анастасия Жарикова
 
GETTY IMAGES

Кабинет Министров изменил устав Ощадбанка, а именно отменил государственные гарантии, предоставляемые по вкладам физических лиц в нем.

Об этом говорится в постановлении правительства №958, опубликованном на Правительственном портале.

Постановление закрепило положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", принятого 1 апреля 2022 года.

По ним, Ощадбанк приобретает статус участника Фонда гарантирования вкладов со дня вступления в силу этого законодательного акта.

В уставе Ощадбанка теперь отмечено, что "вклады физических лиц, размещенные в Банке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"".

Предыдущая редакция этого пункта предполагала, что вклады физических лиц, размещенные в Ощадбанке, гарантируются государством.

Следует отметить, что во время действия военного положения эти изменения никак не коснутся интересов граждан – на период военного положения предусмотрено полное возмещение Фондом гарантирования средств вкладчикам.

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В настоящее время возмещение вкладов населению происходит не в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн), а на все 100%.



банк Ощадбанк Кабмин Фонд гарантирования вкладов
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