В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для бизнеса

В Украине планируют с 1 сентября повысить прайс-кепы на рынке на день вперед, что может привести к существенному росту цен на электроэнергию для бизнеса.

Об этом говорится в статье ЭП.

Соответствующий вопрос обсуждался на встрече Комитета по электроэнергетике 8 августа, на котором присутствовали почти все руководители профильных ведомств и компаний. Председательствовал на этой встрече заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

На совещании был утвержден план действий, который стороны должны были реализовать до 11-12 августа. В частности, предоставить обоснование и расчеты необходимости установить единые верхние прайс-кепы на рынке в сутки вперед на уровне 5000 грн за МВт-час, а также подготовить коммуникационный план по этому решению.

В настоящее время верхние прайс-кепы составляют 4000 грн за МВт-ч для дневной зоны и 2000 грн за МВт-ч – для ночной. Это означает, что в ночное время тариф вырастет более чем вдвое, а в дневное – на 25%.

Отметим, что на тарифы для населения это не повлияет – на их изменение наложен мораторий, то есть тарифы зафиксированы до конца войны и в течение полугода после него.

Нацкомиссия по энергетике должна была подготовить проект такого решения до 12 августа, а вступить в действие оно должно было с 1 сентября. Впрочем, удастся ли реализовать указанные планы в указанный срок – пока неизвестно. Однако, по данным ЭП, этот вопрос сейчас разрабатывается.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте больше в статье: Энергетика Банковой. Зачем Офису президента единый трейдер электроэнергии