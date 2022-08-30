Из-за возможного резкого повышения ставок ЕЦБ евро снова дороже доллара

Евро превысил паритет против доллара во вторник на фоне настроений на рынке, что Европейский центральный банк может прибегнуть к стремительному повышению ключевой ставки для сдерживания инфляции.

Об этом сообщает Reuters.

Валюта выросла на 0,32% до 1,00295 доллара после того, как упала почти до 20-летнего минимума.

"Речь идет о том, что ЕЦБ был гораздо более агрессивным в течение последних нескольких сессий, а также о давлении со стороны цен на природный газ", - сказал Джон Гарди, руководитель отдела валютной стратегии Saxo Bank. "Также заметно, что мы наблюдаем некоторый магнетизм вокруг этого паритетного уровня евро/доллар, поэтому часто такие круглые уровни могут стать проблемой".

Шансы по повышению ставки ЕЦБ сразу на 75 базисных пунктов выросли после того, как в своих выступлениях спикеры Центробанка на ежегодном симпозиуме ФРС поддержали аргументы в пользу значительного повышения.

Инфляционные данные Германии, крупнейшей экономики ЕС, помогут определить, насколько агрессивно ЕЦБ будет действовать на ближайшем заседании, чтобы обуздать инфляцию.

Доллар снизился по отношению к другим основным валютам и потерял 0,27% против японской иены, а фунт вырос на 0,32% до 1,1743 доллара.

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Индекс доллара, измеряющий курс доллара в корзину из шести валют, в которой евро имеет наибольший вес, составил 108,46 по достижении максимума за 20 лет в 109,48.





