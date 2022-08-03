Где и за сколько купить безналичную валюту: перечень
В конце июля НБУ разрешил украинцам покупать безналичный доллар в пределах эквивалента 50 тысяч гривен в месяц с последующим размещением валюты на депозит. ЭП узнала, кто предлагает такую услугу и сравнила проценты, курсы и комиссии в разных банках.
Хотя такая услуга появилась во многих банках, крупнейшие украинские финучреждения ее обходят. Так, в комментарии ЭП в государственном Приватбанке заявили, что пока не упускают возможность покупки безналичной валюты и в ближайшее время не собираются. Другой госбанк, Сбербанк, придерживается такой же позиции.
Именно ПриватБанк и Сбербанк являются крупнейшими в Украине банками по количеству вкладчиков. Также ЭП получила отказ в предоставлении услуги от Райффайзен банка, Альфа-банка Украины, ПУМБа и УкрСиббанка. Все они входят в десятку банков с наибольшим количеством вкладчиков.
При этом в Райффайзен банке отметили, что рассматривают такие предложения, а в Альфа-банке – что валютный депозит можно открыть, предварительно приобретя валюту в кассе.
Где можно приобрести безналичную валюту под депозит и за сколько?
В настоящее время услуги по приобретению для клиента безналичной валюты на межбанке с последующим открытием депозита предлагает monobank (Универсал банк), А-банк, Укргазбанк, ОТП банк, Таскомбанк, Укрэксимбанк и Аккордбанк. В то же время этот перечень может быть не исчерпывающим, ведь ЭП обращался в крупнейшие банки, входящие в топ-20 по вкладам.
|
Банк
|Ставки (3 місяці/1 рік)
|Мінімальна сума вкладу
|Додаткові комісії
|Курс (грн/дол)
|А-банк
|0,1%/0,1%
|30 доларів
|немає
|37,879 (на 3 серпня)
|Універсал банк (monobank)
|0,1%/0,1%
|100 доларів
|немає
|37,5 (на 3 серпня)
|ОТП
|0,01%/0,01%
|немає
|0,3% до курсу міжбанку
|Курс міжбанку, близько 36,9
|Таскомбанк
|0,5%/0,9%
|немає
|1) 0,5% комісії за купівлю валюти на міжбанку, але не менше 100 грн;
|Курс НБУ 36,6
|2) за відкриття депозиту терміном 3 місяці – 600 грн, на 1 рік – комісії немає.
|Укргазбанк
|0,15%/1,2%
|100 доларів
|1) 1% комісії до курсу НБУ
|Курс НБУ 36,6
|2) 0,5% вкладу за конвертацію в валюту, але не менше 100 грн.
|Укрексімбанк
|0,75%/1,5%
|1000 доларів
|1) 0,3% від суми вкладу, але не менше 150 грн
|Курс міжбанку, близько 36,9
|2) Відкриття рахунку для купівлі валюти на міжбанку 250 грн
|Акордбанк
|1,9%/2,4%
|немає
|Комісія за відкриття поточного рахунку в гривні (100 грн) та доларі (20 грн). Разом – 120 грн.
|Курс міжбанку, близько 36,9
Общие условия для открытия депозита с предварительной конвертацией гривны в валюту таковы. Максимальная сумма вклада в месяц – 50 тысяч гривен, минимальный срок – три месяца.
Большинство банков предоставляют услугу непосредственно в отделении и по документам просят стандартный набор: паспорт и идентификационный код. Курс, ставку годовых и дополнительных платежей банки определяют самостоятельно.
Читайте также: Доллар падает. Что происходит?
Напоминаем:
Для того чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке Национальный банк разрешил банкам с 21 июля продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн в эквиваленте.
Это должно создать альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.