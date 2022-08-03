Где и за сколько купить безналичную валюту: перечень

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В конце июля НБУ разрешил украинцам покупать безналичный доллар в пределах эквивалента 50 тысяч гривен в месяц с последующим размещением валюты на депозит. ЭП узнала, кто предлагает такую услугу и сравнила проценты, курсы и комиссии в разных банках.

Хотя такая услуга появилась во многих банках, крупнейшие украинские финучреждения ее обходят. Так, в комментарии ЭП в государственном Приватбанке заявили, что пока не упускают возможность покупки безналичной валюты и в ближайшее время не собираются. Другой госбанк, Сбербанк, придерживается такой же позиции.

Именно ПриватБанк и Сбербанк являются крупнейшими в Украине банками по количеству вкладчиков. Также ЭП получила отказ в предоставлении услуги от Райффайзен банка, Альфа-банка Украины, ПУМБа и УкрСиббанка. Все они входят в десятку банков с наибольшим количеством вкладчиков.

При этом в Райффайзен банке отметили, что рассматривают такие предложения, а в Альфа-банке – что валютный депозит можно открыть, предварительно приобретя валюту в кассе.

Где можно приобрести безналичную валюту под депозит и за сколько?

В настоящее время услуги по приобретению для клиента безналичной валюты на межбанке с последующим открытием депозита предлагает monobank (Универсал банк), А-банк, Укргазбанк, ОТП банк, Таскомбанк, Укрэксимбанк и Аккордбанк. В то же время этот перечень может быть не исчерпывающим, ведь ЭП обращался в крупнейшие банки, входящие в топ-20 по вкладам.

Банк Ставки (3 місяці/1 рік) Мінімальна сума вкладу Додаткові комісії Курс (грн/дол) А-банк 0,1%/0,1% 30 доларів немає 37,879 (на 3 серпня) Універсал банк (monobank) 0,1%/0,1% 100 доларів немає 37,5 (на 3 серпня) ОТП 0,01%/0,01% немає 0,3% до курсу міжбанку Курс міжбанку, близько 36,9 Таскомбанк 0,5%/0,9% немає 1) 0,5% комісії за купівлю валюти на міжбанку, але не менше 100 грн; Курс НБУ 36,6 2) за відкриття депозиту терміном 3 місяці – 600 грн, на 1 рік – комісії немає. Укргазбанк 0,15%/1,2% 100 доларів 1) 1% комісії до курсу НБУ Курс НБУ 36,6 2) 0,5% вкладу за конвертацію в валюту, але не менше 100 грн. Укрексімбанк 0,75%/1,5% 1000 доларів 1) 0,3% від суми вкладу, але не менше 150 грн Курс міжбанку, близько 36,9 2) Відкриття рахунку для купівлі валюти на міжбанку 250 грн Акордбанк 1,9%/2,4% немає Комісія за відкриття поточного рахунку в гривні (100 грн) та доларі (20 грн). Разом – 120 грн. Курс міжбанку, близько 36,9

Общие условия для открытия депозита с предварительной конвертацией гривны в валюту таковы. Максимальная сумма вклада в месяц – 50 тысяч гривен, минимальный срок – три месяца.

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Большинство банков предоставляют услугу непосредственно в отделении и по документам просят стандартный набор: паспорт и идентификационный код. Курс, ставку годовых и дополнительных платежей банки определяют самостоятельно.

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Напоминаем:

Для того чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке Национальный банк разрешил банкам с 21 июля продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн в эквиваленте.

Это должно создать альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.