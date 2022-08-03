Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС

Международное рейтинговое агентство S&P существенно повысило прогноз цен на природный газ в ЕС в ближайшие годы.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс-Украина".

Прогнозы специалистов S&P изменились из-за сокращения поставок газа из России по трубопроводу "Северный поток 1".

Аналитики ожидают, что газ на нидерландском хабе TTF к концу текущего года будет стоить в среднем 50 долл. за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в следующем году – 40 долл. и в 2024 году – 25 долл.

"Это существенное повышение отражает вероятность того, что поставки российского трубопроводного газа останутся на историческом минимуме, что усложнит задачи Европы по обеспечению достаточных запасов и поставок зимой", – объясняют в S&P.

Также пересмотр предварительного прогноза обусловлен скачком котировок на спотовом и фьючерсном рынках.

По старому прогнозу газ до конца текущего года должен стоить 30 долл. за 1 млн BTU, в 2023 году - 25 долл., в 2024 году - 15 долл. США.

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