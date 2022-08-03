Инфляция в Турции обновила максимум в 1998 году: цены выросли на 80% за год

Стремительный рост инфляции в Турции продолжается – в июле потребительская инфляция ускорилась до 79,6% в годовом исчислении по сравнению с 78,6% в июне.

Об этом свидетельствуют данные статистического института страны Turkstat.

Таким образом, инфляция обновила максимум с сентября 1998 года.

При этом рост цен в Турции ускоряется уже 14 месяцев подряд. Так, в месячном измерении рост потребительских цен в июле составил 2,37% по сравнению с 4,95% в июне.

Так, стоимость транспортных услуг из года в год выросла в 2,2 раза (+119,1%), цены на энергоносители выросли в 2,3 раза (+129,3%).

Продукты питания и напитки подорожали почти вдвое, на 94,65%, стоимость жилья и коммунальных услуг выросла на 70%, а мебель и бытовая техника подорожали на 88,4%.

Сообщалось, что инфляция в Турции начала расти осенью 2021 г., когда курс лиры резко упал после снижения Центробанком страны ставки до 14 процентов.

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В 2022 году рост цен еще больше подтолкнули экономические последствия российского вторжения в Украину и продолжающееся падение лиры. Валюта ослабла на 44 процента к доллару в 2021 году и упала еще на 27 процентов в нынешнем.

Турецкая лира на торгах 3 августа торгуется на отметке 17,95 лиры за доллар.

Среди причин роста цен называют политику президента Турции Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста, начатую в 2018 году.

Это сделали вопреки совету главы центрального банка, что привело к падению курса лиры к рекордно низкому уровню и росту расходов в стране, что зависит от импорта материалов и энергии. С тех пор Эрдоган уволил трех руководителей центрального банка.

Экономическая правда