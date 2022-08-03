"Энергоатом" и американский Westinghouse запускают стажировки для атомщиков в США

НАЭК "Энергоатом"

Американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" начинают сотрудничество, в рамках которого более 60 украинских атомщиков и студентов пройдут стажировку в США.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Многолетняя программа по практическому обучению технологии установки AP1000 для украинских атомщиков и студентов старших курсов начнется этой осенью в головном офисе Westinghouse в США.

После завершения курса слушатели смогут применить новые знания в проектах нового строительства блоков по технологии AP1000 в Украине. В частности, в недавно основанном инженерно-техническом центре Westinghouse в Киеве.

Также специалисты пройдут подготовку по поддержке будущих программ вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

AP1000 – это реактор поколения III+, имеющий уникальные пассивные системы безопасности, модульную конструкцию, а также лучшие в отрасли эксплуатационные характеристики и возможность работы в маневренных режимах.