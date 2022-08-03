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"Энергоатом" и американский Westinghouse запускают стажировки для атомщиков в США

Среда, 3 августа 2022, 17:29 - Экономическая правда
 
НАЭК "Энергоатом"

Американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" начинают сотрудничество, в рамках которого более 60 украинских атомщиков и студентов пройдут стажировку в США.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Многолетняя программа по практическому обучению технологии установки AP1000 для украинских атомщиков и студентов старших курсов начнется этой осенью в головном офисе Westinghouse в США.

После завершения курса слушатели смогут применить новые знания в проектах нового строительства блоков по технологии AP1000 в Украине. В частности, в недавно основанном инженерно-техническом центре Westinghouse в Киеве.

Также специалисты пройдут подготовку по поддержке будущих программ вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

AP1000 – это реактор поколения III+, имеющий уникальные пассивные системы безопасности, модульную конструкцию, а также лучшие в отрасли эксплуатационные характеристики и возможность работы в маневренных режимах.

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Энергоатом энергетика США
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