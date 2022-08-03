Huawei прекратила продажи в официальном российском интернет-магазине

Китайская технологическая корпорация Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление на сайте VMALL.

Отмечается, что продажи в официальном интернет магазине остановились с 1 августа.

Заказать что-либо через приложение тоже нельзя.

При этом действующие заказы компания пообещала доставить в обычном режиме.

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Экономическая правда