Huawei прекратила продажи в официальном российском интернет-магазине
Среда, 3 августа 2022, 16:50 -
Китайская технологическая корпорация Huawei объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление на сайте VMALL.
Отмечается, что продажи в официальном интернет магазине остановились с 1 августа.
Заказать что-либо через приложение тоже нельзя.
При этом действующие заказы компания пообещала доставить в обычном режиме.
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Экономическая правда
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