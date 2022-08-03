Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в РФ в 3,3 миллиарда евро
Французская банковская группа компаний Societe Generale зафиксировала убыток в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов от продаж бизнеса в России.
Об этом идет речь в финансовой отчетности компании за второй квартал 2022 года.
В компании заявили, что выход из российского рынка прошел "планомерно и эффективно".
"18 мая 2022 года группа упорядоченно и эффективно вышла из России путем продажи Росбанка и его дочерних страховых компаний в России", - говорится в заявлении.
По итогам второго квартала в целом Societe Generale отчиталась об убытке в размере 1,5 млрд евро с учетом продажи принадлежавшего ей Росбанка и его страхового бизнеса.
Выручка Societe Generale за квартал при этом увеличилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Негативные последствия продаж бизнеса в России были преимущественно компенсированы в первой половине 2022 года, заявили в Societe Generale.
Напомним:
Французский финансовый конгломерат Societe Generale прекратил свою банковскую и страховую деятельность в России: основной актив в РФ – Росбанк – был продан группе компаний "Интеррос" Владимиру Потанину.
Экономическая правда