Французский Societe Generale оценил убыток от продажи своего банка в РФ в 3,3 миллиарда евро

Французская банковская группа компаний Societe Generale зафиксировала убыток в размере 3,3 млрд евро до вычета налогов от продаж бизнеса в России.

Об этом идет речь в финансовой отчетности компании за второй квартал 2022 года.

В компании заявили, что выход из российского рынка прошел "планомерно и эффективно".

"18 мая 2022 года группа упорядоченно и эффективно вышла из России путем продажи Росбанка и его дочерних страховых компаний в России", - говорится в заявлении.

По итогам второго квартала в целом Societe Generale отчиталась об убытке в размере 1,5 млрд евро с учетом продажи принадлежавшего ей Росбанка и его страхового бизнеса.

Выручка Societe Generale за квартал при этом увеличилась на 12,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Негативные последствия продаж бизнеса в России были преимущественно компенсированы в первой половине 2022 года, заявили в Societe Generale.

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Напомним:

Французский финансовый конгломерат Societe Generale прекратил свою банковскую и страховую деятельность в России: основной актив в РФ – Росбанк – был продан группе компаний "Интеррос" Владимиру Потанину.

Экономическая правда