WOG ввела услугу пополнения банковских карт через кассы АЗС

WOG

Клиентам сети АЗК WOG стала доступной услуга пополнения наличными карты любого банка Украины через кассы.

Об этом Enkorr сообщили в пресс-службе сети.

В компании рассказали, что новая услуга стала доступна благодаря сотрудничеству WOG с сервисом MONEGO и Mastercard.

Теперь у клиентов сети есть возможность пополнить карту платежной системы Mastercard, Visa и "ПРОСТІР". Максимальная сумма пополнения составляет 5000 грн.

"В начале полномасштабной войны, когда были сложности со снятием наличных через банкоматы, мы позаботились, чтобы у клиентов была возможность снять средства прямо на кассе автозаправочных комплексов. Сегодня же они смогут еще и пополнить наличными карточку – собственную или кого-то из родных и близких, что экономит время на поиски терминала", – рассказал директор дирекции цифровой трансформации сети АЗК WOG Олег Кушиль.

Услугой смогут воспользоваться не только водители, но и жители сел и поселков городского типа, для которых такой сервис раньше был недоступен из-за нехватки банков и банковских терминалов в их населенных пунктах.

Чтобы перевести средства на банковскую карту, достаточно оператору на кассе сказать номер карты, на которую планируете сделать зачисление, и дать соответствующую сумму наличными. В сети обещают, что средства будут переведены на банковскую карту в максимально короткий период.

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Директор провайдера платежных услуг iPay.ua Евгений Великанов добавил, что основная цель такого шага – предоставить людям платежные услуги именно в то время и в том месте, где у них возникает потребность.

"Новая услуга позволит пользователям прямо на кассе АЗК пополнить карту наличными, тем самым предоставляя больше возможностей в управлении своими финансами", – заключает Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине и Молдове.