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Россияне разграбили депозитные ящики мариупольцев в отделении ПУМБ

Среда, 3 августа 2022, 10:33 - Экономическая правда

Оккупанты очистили депозитные ящики в отделении банка ПУМБ во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

"В помещении банка ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы – неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное и к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены под ноль", – пишет он

По словам Андрющенко, в том числе с этим связано добровольное решение банкира А. Высоцкого остаться и пойти на сотрудничество с россиянами.

"Наши источники сообщают о том, что именно он непосредственно приложил к разграблению руку, обеспечил их спокойное раскрытие до полной оккупации города", - добавил чиновник.

война ПУМБ банк
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