Россияне разграбили депозитные ящики мариупольцев в отделении ПУМБ

Оккупанты очистили депозитные ящики в отделении банка ПУМБ во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

"В помещении банка ПУМБ в Мариуполе находились депозитные ящики. Что и сколько там хранили мариупольцы – неизвестно. Но точно сохраняли самое ценное и к началу второй фазы войны они были закрыты. Сейчас они абсолютно вычищены под ноль", – пишет он

По словам Андрющенко, в том числе с этим связано добровольное решение банкира А. Высоцкого остаться и пойти на сотрудничество с россиянами.

"Наши источники сообщают о том, что именно он непосредственно приложил к разграблению руку, обеспечил их спокойное раскрытие до полной оккупации города", - добавил чиновник.