Курс валют на 29 августа: наличная гривня ослабла

Курс гривны на черном рынке 29 августа ослаб и сейчас гривня колеблется на уровне 40,69 – 40,86 грн за доллар, евро при этом стабилизировался.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 16:10 курс доллара на черном рынке составляет 40,69 – 40,86 грн, а в пятницу, 26 августа, колебался на уровне 40,53 – 40,73 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,40 - 40,67 грн. Евро прекратило ослабление, однако курсовые спреды выросли – в пятницу котировки были 40,39 – 40,60 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,1 – 40,85 грн (курс на 26 августа – 40,11 – 40,89 грн);

Евро – 39,95 – 40,8 грн (курс на 26 августа – 40,0 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,4 – 40,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США