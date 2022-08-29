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Стало известно, сколько предприятий остаются на временно оккупированных территориях

Понедельник, 29 августа 2022, 15:07 - Анастасия Жарикова
 
Getty images

На временно оккупированных территориях работает около 65 тысяч украинских бизнесов – около 5% от общего количества юридических лиц в стране.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

С началом великой войны украинский бизнес был вынужден не только пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы, но даже менять место регистрации.

Перемещение бизнеса в более безопасные регионы пока не обязательно. Такое решение принимает каждый собственник бизнеса по своему усмотрению.

Но в случае, если бизнес остается на территории со статусами: временно оккупированные, находятся в окружении (блокировке), на которых продолжаются активные боевые действия, то для него могут быть применены определенные налоговые ограничения.

Напоминаем:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировали почти 150 тысяч новых бизнесов.

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Экономическая правда
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