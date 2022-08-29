Экспорт агропродукции через "зерновой коридор" может достигать пяти миллионов тонн – Кубраков

Украина ожидает экспортировать "зерновым коридором" 3 миллиона тонн агропродукции в месяц только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков и интервью ЭП.

"Из наших портов вышло 27 судов (интервью записано 20 августа – ЭП), десять на вчерашний день стояли на загрузку. Это те, кто вышел и зашел, то есть их там не было до начала полномасштабной войны", – добавил министр.

На загрузку украинской агропродукцией в портах Большой Одессы в рамках "зернового соглашения" уже поступило 40 заявок, около 700 тысяч тонн продовольствия уже вышло из портов.

Чиновник поделился, что в Министерстве инфраструктуры хотят расширять "зерновое соглашение" и добавлять другие порты, кроме Одессы, Черноморска и Южного. В частности, речь идет о порте Николаева.

"Приблизительно 40% нашей аграрной продукции ранее шли на экспорт именно из Николаевского порта. Там много зерновых терминалов наших и международных компаний. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы он был в инициативе. Мы над этим работаем.

Нас беспокоит одно условие: безопасность. Гарантом этой безопасности, если мы действуем исключительно в рамках Инициативы, могут быть только ООН и Турция", – подчеркнул министр.

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Но, по его словам, продвижение в этом направлении напрямую зависит от вопросов безопасности. "Новые непредсказуемые истории" могут напугать рынок.

"Если все будет происходить так, как сейчас, мы сможем по результатам сентября выйти на 3 миллиона тонн зерна в месяц только из трех портов Большой Одессы. Это ближайшая цель, а всего пропускная способность этих трех портов – около 5 миллионов тонн", – поделился Кубраков.

Он рассказал, что до войны Украина экспортировала 5-7 млн тонн аграрной продукции в месяц, включая порт Николаев и порты на Азовском море, которые сейчас недоступны.

Но сейчас также работают порты на Дунае, железная дорога и грузовые перевозки продукции в ближайшие порты в Евросоюзе.

Читайте больше в интервью: Как работает "зерновой коридор", сколько зарабатывают на топливе в Украине и что будет с правительством". Интервью с министром инфраструктуры Кубраковым