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В Раде рассказали, сколько предпринимателей перешли на налоговую ставку 2%

Понедельник, 29 августа 2022, 10:38 - Анастасия Жарикова

Количество плательщиков единого налога 2% составляет 252,9 тыс. человек, из них 48,1 тысячи – юридические лица.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

"В то же время отмена льгот на ввоз на таможенную территорию товаров с 1 июля текущего года не повлияла на количество плательщиков, которое с 1 августа увеличилось на 9,5 тыс. человек (в том числе на 2,9 тыс. – юридических лиц)", – написал Гетманцев. 

Парламентарий добавил, что введение уникальной системы единого налога для всех плательщиков не только позволило вывести бизнес по оцепенению первых недель войны, но и также не привело к уменьшению поступлений в госбюджет.

Ранее Гетманцев заявлял, что введение этого налога позволит увеличить поступление в три раза.

Напоминаем:

В марте Верховная Рада приняла закон о налоговых стимулах, который, в частности, разрешает компаниям и физлицам-предпринимателям уплачивать единый налог в 2%.

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Доступная для любого бизнеса упрощенная система налогообложения в 2% из оборота лишает бюджет до 300 млн грн поступлений, но такие расчеты приблизительны с учетом довоенных показателей.



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