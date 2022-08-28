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Германия планирует национализировать "дочку" "Газпрома"

Воскресенье, 28 августа 2022, 13:28 - Экономическая правда
 
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Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию для проведения национализации бывшей "дочки" "Газпрома" - компании SEFE, Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH.

Об этом сообщает Welt.

Сообщается, что холдинговая компания была создана для проведения национализации в краткосрочные сроки. В партнерском соглашении компании отмечено, что ее целью является обеспечение безопасности поставок в энергетическом секторе. Также объектом компании является приобретение, удержание и управление инвестициями компании.

В настоящее время SEFE находится на попечении Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по экономике и защите климата Германии сообщило, что им было известно об учреждении такой компании.

"Мы знаем о существовании такой компании… Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно как мера пресечения для любых мер по реструктуризации", – заявила представитель министерства.

Напомним:

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Потребление газа в Германии в августе сократилось на 24% по сравнению со средним показателем до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду заявила, что Оттава намерена передать Германии оставшиеся пять турбин российского газопровода "Северный поток", которые находились на канадской территории на техобслуживании.

Газпром Германия правительство
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