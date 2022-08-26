НБУ продал более 400 миллионов долларов из резервов

Национальный банк на этой неделе 22 - 26 августа продал из резервов 437,07 млн долларов, а купил - 7,3 млн долларов после того, как на прошлой неделе совершил чистую покупку валюты.

Об этом говорится в данных НБУ.

С начала августа объемы продаж валюты Национальным банком существенно превышают объемы покупки. Так, чистая продажа колебалась на уровне 400-500 млн долларов в первые недели августа.

В то же время на прошлой неделе регулятор продал купивший валюты на 76,37 млн долларов в резервы больше, чем продал. На этой неделе НБУ вернулся к чистой продаже валюты.

С начала года НБУ продал уже 16,6 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 3,1 млрд долларов и 110 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напоминаем:

После коррекции официального курса гривны на прошлой неделе НБУ впервые с марта приобрел на межбанковском рынке 223,2 млн долларов – к этому моменту регулятору удавалось за неделю покупать около 8 млн долларов.





