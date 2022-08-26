Прибыль НПЗ от производства бензина падает по всему миру

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Прибыль американских и азиатских НПЗ от переработки нефти на бензин снизилась до 8-ми и 18-месячных минимумов соответственно.

Об этом сообщает Bloomberg, передает специализированное издание Enkorr.

Падение прибыли азиатских НПЗ от переработки нефти на бензин резко снизилось на фоне сезонного спада спроса на автомобильное горючее. В частности, в Сингапуре в среду этот показатель опускался до минимального значения за последние 18 месяцев.

Однако прибыль от прибыли азиатских НПЗ от переработки нефти на дизель растет, но этот фактор лишь частично компенсирует сезонное снижение спроса на бензин.

В четверг, 25 августа, котировки дизеля на Nymex впервые за два месяца закрыли сессию выше 4 долл. за галлон на фоне сезонного сокращения запасов.

Подобная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах, где разница между биржевыми ценами на бензин и нефть WTI сократилась примерно до 16 долл. за баррель, что является минимальным значением с января.

Эта ситуация во многом объясняется ростом запасов бензина в Нью-Йорке.

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"Такие же тенденции наблюдаются и в Европе. Все это может ограничить спрос на нефть и потенциал роста ее котировок", – добавило агентство.