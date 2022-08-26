Доля женщин в украинском IT за последние десять лет выросла в три раза – исследование

За последние 10 лет доля женщин в украинском IT выросла в 3 раза и на август 2022 года составляет 24%.

Об этом свидетельствует внутреннее исследование GlobalLogic, которое компания провела ко Дню равенства женщин.

При этом треть руководящих должностей в индустрии занимают женщины.

"Согласно данным GlobalLogic, с компанией в Украине сотрудничает 1769 женщин, это составляет более четверти всех специалистов. Средний возраст специалисток - 33 года, однако среди IT-специалистов встречаются и женщины в возрасте старше 60 лет.

96% опрошенных компанией IT-специалисток уверены, что у профессионализма нет пола. Все они чувствуют себя равными с мужчинами и счастливы двигать технологический прогресс. Только 4% женщин называют IT-индустрию сложной из-за нагрузок и вызовов", - говорится в сообщении.

81% женщин в IT-сфере имеют технические специальности.

Отмечается, что большинство респонденток начинало свой путь в индустрии с trainee или junior позиции, однако сейчас имеет профессиональный уровень senior, lead или даже AVP (младший вице президент).

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Экономическая правда