Dell полностью уходит с российского рынка – СМИ

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Американская корпорация Dell полностью покидает российский рынок, компания является одним из крупнейших производителей компьютеров и крупнейшим поставщиком серверов в РФ.

Об этом сообщает CNews со ссылкой на собственные источники.

Дистрибьютор рассказал, что компания сокращает весь персонал в России. Другой источник поделился, что персоналу выплатят до 8 окладов при увольнении.

Сокращение коснется отделов продаж, маркетинга и технических специалистов. По оценке источника, в российском представительстве компании трудятся около 50 человек.

Также из компании "по согласию сторон" уволят около 400 разработчиков программного обеспечения. Сотрудникам разрешат бесплатно забрать технику и оставить медицинскую страховку до конца года.

Компания планировала развивать центр разработок в Санкт-Петербурге, но сейчас развивает такой центр в Польше.

Однако релокацию в Польшу компания не предложила ни одному из сотрудников российского представительства.