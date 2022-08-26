Цены на нефть выросли в пятницу на фоне уменьшения опасений по поводу рецессии

Цены на нефть выросли на 1 доллар в пятницу, поскольку свежие данные об экономике США уменьшили опасения рецессии, хотя ожидания будущей речи главы ФРС США ограничили дальнейший рост.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 73 цента, или 0,73%, до 100,07 долларов за баррель до 08:25 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 78 центов или 0,84% до 92,93 долларов.

"Лучшие, чем ожидалось, показатели экономики США помогли развеять опасения об рецессии, поставив эталонные нефтяные контракты на путь роста примерно на 3% за неделю.

Во втором квартале экономика США сократилась более умеренными темпами, чем предполагалось изначально, поскольку потребительские расходы несколько смягчили влияние резкого замедления накопления запасов", – пишет Reuters.

Также на цены на нефть влияет перспектива ОПЕК ограничить добычу, чтобы компенсировать возврат иранских баррелей на нефтяные рынки, если Тегеран заключит ядерное соглашение с Западом.

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Рынок также ожидает свежих сигналов о перспективах повышения процентных ставок с выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу.

Экономическая правда