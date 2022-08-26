Panasonic хочет построить в США еще один завод по производству аккумуляторов для электромобилей – WSJ

Корпорация Panasonic Holdings – поставщик производителя электромобилей Tesla – ведет переговоры по строительству дополнительного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США стоимостью примерно 4 млрд долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников, японская корпорация рассматривает Оклахому как место для своего нового завода, однако пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто.

"Производители электромобилей, включая Tesla, увеличивают объемы производства и требуют от поставщиков больше аккумуляторов, пытаясь сократить длительное время ожидания многих популярных моделей электромобилей. Panasonic и Tesla уже управляют заводом аккумуляторов в Неваде.

Новый завод Panasonic станет дополнением к заводу по производству аккумуляторов для электромобилей в Канзасе стоимостью примерно 4 млрд долларов", - пишет WSJ.

Источники, знающие планы компании, описали эти два завода как "близнецы" с одинаковой мощностью.

Конкуренты Panasonic также открывают новые фабрики в США. General Motors Co. вместе с южнокорейским партнером LG Energy Solution Ltd планирует построить завод по производству аккумуляторов стоимостью 2,6 миллиарда долларов в Лансинге, штат Мичиган.

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Contemporary Amperex Technology Co., ведущий производитель аккумуляторов для электромобилей в Китае, имел целью объявить о плане строительства завода в Северной Америке еще в этом месяце, однако объявление было отложено из-за недавней напряженности между США и Китаем.

Panasonic заявила, что одним из ее приоритетов в США является коммерциализация нового типа литий-ионных аккумуляторов, генеральный директор Tesla Илон Маск рекламирует как самый передовой элемент в мире.

Экономическая правда