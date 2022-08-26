Китайская Chery отказалась от идеи выпуска авто на площадке российского УАЗа – СМИ

Китайский автоконцерн Chery передумал выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода (УАЗ) в РФ из-за санкций.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что Chery имеет проект по локализации с "Соллерс авто" (в группу входит УАЗ). В июне УАЗ попал в список санкций ЕС.

По словам одного из собеседников газеты, Chery может рассмотреть локализацию на другой площадке "Соллерс авто".

Другой собеседник сказал, что Chery рассматривает разные варианты, в том числе и без участия "Соллерса". По его словам, китайский концерн может занять площадку одного из западных автопроизводителей в случае ухода. О каком производителе идет речь, неизвестно.

Как отметил источник газеты, локальная продукция Chery на российском рынке, вероятнее всего, будет представлена ​​не под основным брендом. Китайский концерн также имеет суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние два пока не продаются в России.

В июле доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 24% – марка Chery пользовалась наибольшей популярностью у россиян (было куплено 2577 таких машин).

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По словам участников рынка, из-за сокращения поставок европейских брендов китайские производители остались почти вне конкуренции.

Экономическая правда